2020-01-06T04:28:20+03:00
Политика

Трамп пригрозил Ирану ударами, а Ираку – санкциями

По словам американского лидера, обе страны дорого заплатят за «проявление враждебности» к США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками в случае атаки, а Ираку – санкциями, если Багдад проявит враждебность по отношению к Соединенным Штатам.

«Им позволено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей, а нам нельзя трогать их культурный объект? Это так не работает», - заявил американский лидер журналистам в Белом доме, говоря об Исламской республике.

Он добавил, что если военные Ирана решатся на атаку, «то ответные меры будут большими». И перешел к вопросу о возможных действиях Ирака.

«Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтем неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень серьезные санкции», - подчеркнул Трамп.

При этом он заявил, что войска США не собираются покидать Ирак, потому что там, по его словам, находится «очень дорогая авиабаза».

«Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», - цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Белого дома объявил, что американские военные держат на прицеле 52 объекта в Иране и готовы нанести по ним «быстрый и сильный удар» в случае атаки на граждан или имущество США в этой стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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