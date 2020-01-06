Яхту Порошенко заметили у Сейшельских островов

6 Янв. 2020 2020-01-06T22:45:32+03:00

Украинские СМИ пишут о 60-метровом судне, аренда которого стоит 350 тысяч долларов в неделю

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Бывший президент Украины вероятно последовал примеру действующего украинского лидера – отправился на рождественские праздники из Киева на пляж. Яхту экс-главы государства видели у берегов уединенного частного курорта Сейшельских островов.

- Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага, - написал в социальных сетях юрист Андрей Портнов.

Издание «Страна» пишет о том, что Порошенко отдыхает на 60-метровой яхте. За неделю аренды судна нужно заплатить сумму в 350 тысяч долларов.

Бывшего президента Украины предъявлено обвинение сразу по нескольким серьезным статьям уголовного кодекса, включая госизмену, а также отмывание денег. В ответ Порошенко заявил, что обвинения в его адрес выдвинули "враги Украины".

ИСТОЧНИК KP.RU