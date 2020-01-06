6 Янв. 2020 2020-01-07T00:01:56+03:00

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Пользователей популярного мессенджера WhatsApp предупредили о новой вредоносной программе, которая позволяет получить доступ к персональным данным владельцев смартфонов, планшетов или компьютеров. О том, что в WhatsApp появился «новогодний вирус», сообщает портал gizchina.com.

Под видом поздравлений с новогодними и рождественскими праздниками хакеры отправляют пользователям ссылки на зараженные страницы в Интернете, и когда люди по этим ссылкам проходят, злоумышленники получают доступ к персональной информации, хранящейся на их устройствах.

Портал отмечает, что вирус «прост», но очень опасен из-за того, что в праздники пользователи WhatsApp получают особенно много различных сообщений, и не особо обращают внимание на присланные ссылки, просто проходят на зараженные сайты по невнимательности.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, в начале в мая прошлого года в голосовых звонках мессенджера нашли крупную уязвимость, благодаря которой хакеры получили возможность устанавливать на мобильные телефоны вредоносное программное обеспечение, даже если абонент не брал трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU