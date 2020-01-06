2020-01-07T00:01:56+03:00
Умные вещи

В WhatsApp появился «новогодний вирус»

Под видом поздравлений с праздниками хакеры отправляют ссылки на зараженные веб-страницы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Пользователей предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsAppПользователей предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsAppФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пользователей популярного мессенджера WhatsApp предупредили о новой вредоносной программе, которая позволяет получить доступ к персональным данным владельцев смартфонов, планшетов или компьютеров. О том, что в WhatsApp появился «новогодний вирус», сообщает портал gizchina.com.

Под видом поздравлений с новогодними и рождественскими праздниками хакеры отправляют пользователям ссылки на зараженные страницы в Интернете, и когда люди по этим ссылкам проходят, злоумышленники получают доступ к персональной информации, хранящейся на их устройствах.

Портал отмечает, что вирус «прост», но очень опасен из-за того, что в праздники пользователи WhatsApp получают особенно много различных сообщений, и не особо обращают внимание на присланные ссылки, просто проходят на зараженные сайты по невнимательности.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, в начале в мая прошлого года в голосовых звонках мессенджера нашли крупную уязвимость, благодаря которой хакеры получили возможность устанавливать на мобильные телефоны вредоносное программное обеспечение, даже если абонент не брал трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин прибыл на Рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор Петербурга
В WhatsApp появился «новогодний вирус»
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Россия и Китай заблокировали заявления Совбеза ООН по атаке на американское посольство в Багдаде
Яхту Порошенко заметили у Сейшельских островов
В пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, но власти предупреждают – это временная передышка
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Кальяри» в серии А Чемпионата Италии
Турецкие войска направлены в Ливию не участвовать в боевых действиях, а обучать бойцов
Уволенный Трампом Джон Болтон готов дать показания по импичменту
В НАТО призвали Иран воздержаться от провокаций после убийства генерала Сулеймани
Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками
В Нигерии пираты взяли в заложники трех моряков с нефтяного танкера: среди похищенных могут быть россияне
Армия Хафтара вошла в родной город Кадаффи Сирт и взяла под контроль порт
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет
В Иране пригрозили США «вторым Вьетнамом» в случае отказа вывести войска из региона
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Ставки по ипотеке достигли исторического минимума
Серийный насильник заманил в квартиру 195 мужчин под предлогом зарядить их телефон
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в сочельник и на Рождество
«Вы когда-нибудь видели такое море величества, Трамп?»: Глава МИД Ирана опубликовал фото переполненных людьми улиц на церемонии прощания с Сулеймани