Медведев с супругой прибыли на Рождественское богослужение в храм Христа Спасителя

7 Янв. 2020 2020-01-07T01:04:10+03:00

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В праздничную ночь с 6 на 7 января премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой прибыли на Рождественское богослужение в главный собор России – храм Христа Спасителя в Москве. Именно в этом храме глава правительства традиционно встречает Рождество Христово каждый год.

Праздничную литургию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в храме собрались несколько тысяч православных. Богослужение, которое началось примерно за час до полуночи, продлится несколько часов, почти до утра.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин в этом году уже третий раз подряд приехал на Рождество в Санкт-Петербург, и на ночное богослужение снова пришел в Спасо-Преображенский собор – храм, где его крестили.

Дорогие друзья, поздравляем вас с Рождеством Христовым! Желаем вам мира, добра и любви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753409" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Медведев на Рождественской службе в храме Христа Спасителя в Москве.

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Рождество 2020 в храме Христа Спасителя: прямая онлайн-трансляция

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавит праздничную службу в храме Христа Спасителя. Сайт kp.ru будет вести трансляцию ночного богослужения. Начало - в 22.45 по московскому времени (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU