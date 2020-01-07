Шеф Пентагона: При ударах по Ирану США будут «следовать законам вооруженного конфликта»

7 Янв. 2020 2020-01-07T05:59:51+03:00

Так Эспер ответил на вопрос, станут ли американские военные бомбить культурные объекты ИРИ

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Если Соединенные Штаты решат нанести удары по территории Ирана, то руководствоваться они при этом станут «законами вооруженного конфликта». Так министр обороны США Марк Эспер ответил на вопросы журналистов, станут ли американские военные бомбить культурные объекты ИРИ.

«Будем следовать законам вооруженного конфликта», - приводит слова шефа Пентагона газета Washington Post.

Когда же его спросили, значит ли это, что удары по культурным объектам, как предписано законами военного времени, наноситься не будут, Марк Эспер заявил, что «таковы законы вооруженного конфликта».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Ирану бомбардировками. При этом он не исключил, что удары могут быть нанесены и по культурным объектам. Ранее же Трамп объявил, что американские военные держат на прицеле 52 объекта в Исламской республике и готовы нанести по ним «быстрый и сильный удар» в случае атаки на граждан или имущество США в этой стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753038" frameborder="0"></iframe> Иран пообещал отомстить США за смерть генерала Сулеймани.

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ИСТОЧНИК KP.RU