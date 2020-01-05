Трамп пригрозил нанести «быстрый и сильный удар» удар по Ирану

5 Янв. 2020 2020-01-05T03:15:05+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если Вооруженные силы Ирана атакуют граждан или какие-либо объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, американские военные в ответ нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.

«Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару», - написал глава Белого дома на своей странице Twitter.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты «больше не хотят никаких угроз».

Напомним, как писал сайт kp.ru, после гибели иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги Абу Махди аль-Махандиса, убитых в результате американского ракетного удара 3 января в районе аэропорта Багдада, 4 января рядом с посольством Соединённых Штатов в иракской столице взорвались две ракеты, еще две — на территории военно-воздушной базы Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753200" frameborder="0"></iframe> Над мечетью Джамкаран в Куме поднят красный флаг мести.

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ИСТОЧНИК KP.RU