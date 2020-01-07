2020-01-07T07:24:19+03:00
Политика

Захарова обратила пристальное внимание на "ошибку" США

В Пентагоне заявили, что документ о выводе американских войск из Ирака был опубликован случайно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала зафиксировать тот факт, что США сами признали ошибкой публикацию в открытом доступе документа о выводе американских войск из Ирака.

По мнению дипломата, в будущем эта информация не оставит Вашингтону шансов на то, чтобы обвинить в утечке "русских хакеров".

Сайт kp.ru писал, что в ночь на вторник, 7 января, в СМИ появилось письмо командующего силами США в Ираке Уильяма Сили, в котором говорится о начале вывода американских войск из Ирака по требованию местных властей.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов генерал Марк Милли позже пояснил, что речь идет об обычном "черновике без подписи", который был составлен "неудачно".

Видео с места обстрела конвоя иранского генерала Сулеймани.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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