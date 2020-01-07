Безопасность визита Путина в Дамаск обеспечивала российская военная авиация

7 Янв. 2020 2020-01-07T21:01:42+03:00

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Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом 7 января в Дамаске. Безопасность визита обеспечивала российская военная авиация, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су, — отметил пресс-секретарь президента.

В ходе своего визита в столицу Сирии Путин посетил командный пункт российских военной группировки в республике, где провёл переговоры с президентом Асадом. Затем Путин проехал по Дамаску, посетил православную Церковь святой Девы Марии, и одну из старейших мечетей мира — мечеть Омейядов.

Дмитрий Песков также отметил, что директор музея мечети провёл вместе с Асадом экскурсию для президента России. Путину показали мусульманскую и христианскую святыню — нетленную голову Иоанна Крестителя. Также в церкви Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

ИСТОЧНИК KP.RU