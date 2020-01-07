Путин прибыл в Стамбул, чтобы открыть работу «Турецкого потока»

7 Янв. 2020 2020-01-07T21:33:20+03:00

В ходе поездки в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турции Эрдоганом Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул. 8 января он даст старт работе газопровода «Турецкий поток».

В пресс-службе президента отметили, что никаких мероприятий не запланировано на вечер 7 января. В программе только церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» 8 января.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Стамбул из Дамаска, где провёл переговоры с Башаром Асадом. В ходе визита в Сирию Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, православную Церковь святой Девы Марии, и одну из старейших мечетей мира — мечеть Омейядов.

В ходе переговоров Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Безопасность визита главы России обеспечивала российская военная авиация.

Пресс-служба президента также сообщала, что в ходе поездки в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турции Эрдоганом.

ИСТОЧНИК KP.RU