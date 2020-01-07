Путин прибыл в Стамбул, чтобы открыть работу «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул. 8 января он даст старт работе газопровода «Турецкий поток».
В пресс-службе президента отметили, что никаких мероприятий не запланировано на вечер 7 января. В программе только церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» 8 января.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Стамбул из Дамаска, где провёл переговоры с Башаром Асадом. В ходе визита в Сирию Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, православную Церковь святой Девы Марии, и одну из старейших мечетей мира — мечеть Омейядов.
В ходе переговоров Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Безопасность визита главы России обеспечивала российская военная авиация.
Пресс-служба президента также сообщала, что в ходе поездки в Стамбул запланированы переговоры с президентом Турции Эрдоганом.
ИСТОЧНИК KP.RU