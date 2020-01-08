Путин: Ситуация на Ближнем Востоке обострилась

8 Янв. 2020 2020-01-08T00:07:45+03:00

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Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом заявил, что ситуация в САР кардинально поменялась. Однако, в целом в регионе, как считает российский лидер, она "к сожалению, обостряется".

- Есть о чем поговорить, имею в виду ситуацию, которая развивается в САР. И в целом в регионе мы видим, что она, к сожалению, обостряется. Что касается Сирии, то благодаря вашим усилиям, нашим совместным действиям ситуация. Не просто кардинально поменялась, фактически мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности в Сирии, единой целостной страны, - сказал Путин.

Глава государства также поблагодарил Асада за приглашение, а тот в свою очередь по-русски ответил президенту РФ "Спасибо.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о поездки Путина в Дамасск. Эта поездка стала первым официальным мероприятием в графике президента в 2020 году. Сирийский лидер показал ему голову Иоанна Крестителя. Также сообщалось, что безопасность визита Путина в Дамаск обеспечивала российская военная авиация

ИСТОЧНИК KP.RU