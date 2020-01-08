Опубликовано видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке

8 Янв. 2020 2020-01-08T04:48:57+03:00

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В сети появилось видео ракетных атак на американские военные базы в Ираке. Известно, что по объектам ударил Иран в ответ на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.. По имеющимся данным, речь идет о двух подтвержденных случаях. Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за обстрелы.

Сначала Иран запустил девять ракет по авиабазе Айн-Асад, которая расположена на западе Ирака. Следом появилась информации о второй атаке. На этот раз речь идет об объектах в окрестностях курдского города Эрбиль на севере страны.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности. В Пентагоне тем временем заявили, что работают над оценкой ущерба от ударов со стороны Ирана.

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке. Видео атаки Ираном американских объектов, Ну там ничего интересного, огонёчки какие-то летают и иранцы на заднем плане лопочут бешмельме-мешмельме. Но раз уж есть, надо дать https://t.co/97C0loVQBR

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="336" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/753508" frameborder="0"></iframe> Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU