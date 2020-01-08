Опубликовано видео ракетного обстрела военных объектов США в Ираке
В сети появилось видео ракетных атак на американские военные базы в Ираке. Известно, что по объектам ударил Иран в ответ на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.. По имеющимся данным, речь идет о двух подтвержденных случаях. Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за обстрелы.
Сначала Иран запустил девять ракет по авиабазе Айн-Асад, которая расположена на западе Ирака. Следом появилась информации о второй атаке. На этот раз речь идет об объектах в окрестностях курдского города Эрбиль на севере страны.
Президента США Дональда Трампа проинформировали о случившемся. Он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности. В Пентагоне тем временем заявили, что работают над оценкой ущерба от ударов со стороны Ирана.
Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке. Видео атаки Ираном американских объектов, Ну там ничего интересного, огонёчки какие-то летают и иранцы на заднем плане лопочут бешмельме-мешмельме. Но раз уж есть, надо дать https://t.co/97C0loVQBR
Момент удара иранской ракеты по военной базе США в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ракетная атака Ирана на американские базы в Ираке»