Цены на нефть активно растут на новостях об атаке Ирана на американские базы

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:38:35+03:00

КСИР в ночь на среду сообщил, что по двум военным базам США были нанесены ракетные удары

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С утра среды, 8 января, цены на нефть растут более чем на 1% в ходе торгов на фоне новостей об атаке Ирана на две военные базы США в Ираке.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures сейчас составляет $69,2 за баррель. Это на $0,93 (1,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. При этом по итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,64 (0,93%), до $68,27 за баррель.

Напомним, корпус стражей исламской революции заявил в ночь на среду, что по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Акция была названа "Мученик Сулеймани".

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ИСТОЧНИК KP.RU