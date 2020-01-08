Косачев о крушении самолета в Тегеране: "Скорбим вместе с народом Украины"

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:46:43+03:00

Российский сенатор призвал не делал поспешных выводов о причинах крушения самолета в Тегеране

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета в Тегеране.

Сайт kp.ru писал, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился утром в среду, 8 января, спустя всего несколько минут после вылета из иранского аэропорта в сторону Киева. На кадрах первых секунд трагедии видно, что лайнер разгорелся еще в воздухе, а потом с огромной скоростью столкнулся с землей.

Погибли 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Предполагается, что большинство из них являются гражданами Ирана и Канады.

"Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя". - написал Косачев у себя на странице в Facebook.

Косачев выразил соболезнования родным погибших

Он добавил, что посольство РФ в Иране уже выясняет, находились ли на борту россияне.

"Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины", - подытожил сенатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753525" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU