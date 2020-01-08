2020-01-08T10:46:43+03:00
Происшествия

Косачев о крушении самолета в Тегеране: "Скорбим вместе с народом Украины"

Российский сенатор призвал не делал поспешных выводов о причинах крушения самолета в Тегеране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Погибли 180 человек, включая 13 членов экипажаПогибли 180 человек, включая 13 членов экипажаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета в Тегеране.

Сайт kp.ru писал, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился утром в среду, 8 января, спустя всего несколько минут после вылета из иранского аэропорта в сторону Киева. На кадрах первых секунд трагедии видно, что лайнер разгорелся еще в воздухе, а потом с огромной скоростью столкнулся с землей.

Погибли 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Предполагается, что большинство из них являются гражданами Ирана и Канады.

"Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя". - написал Косачев у себя на странице в Facebook.

Косачев выразил соболезнования родным погибших

Косачев выразил соболезнования родным погибших

Он добавил, что посольство РФ в Иране уже выясняет, находились ли на борту россияне.

"Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины", - подытожил сенатор.

Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Аварийную ситуацию закончить с благоприятным исходом тяжело": Военный летчик прокомментировал авиакатастрофу в Тегеране
Версию теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном исключили
Косачев о крушении самолета в Тегеране: "Скорбим вместе с народом Украины"
Видео первых секунд крушения украинского «Боинга» в Тегеране: самолет начал гореть в воздухе
Цены на нефть активно растут на новостях об атаке Ирана на американские базы
Крушение украинского самолета в Иране: Зеленский срочно возвращается в Киев
Трамп созвал экстренное совещание из-за обстрела авиабаз США в Ираке
На Украине устанавливают списки погибших при крушении самолета в Иране
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Тегеран-Киев
Причина авиакатастрофы самолета Тегеран-Киев 8 января 2020 года: возгорание двигателя
Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам
В Росстандарте рассказали об изменении правил поверки счетчиков
При ракетном обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек