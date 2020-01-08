Косачев о крушении самолета в Тегеране: "Скорбим вместе с народом Украины"
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета в Тегеране.
Сайт kp.ru писал, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" разбился утром в среду, 8 января, спустя всего несколько минут после вылета из иранского аэропорта в сторону Киева. На кадрах первых секунд трагедии видно, что лайнер разгорелся еще в воздухе, а потом с огромной скоростью столкнулся с землей.
Погибли 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Предполагается, что большинство из них являются гражданами Ирана и Канады.
"Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя". - написал Косачев у себя на странице в Facebook.
Косачев выразил соболезнования родным погибших
Он добавил, что посольство РФ в Иране уже выясняет, находились ли на борту россияне.
"Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины", - подытожил сенатор.
Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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