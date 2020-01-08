2020-01-08T09:41:54+03:00
Происшествия

Видео первых секунд крушения украинского «Боинга» в Тегеране: самолет начал гореть в воздухе

Специалисты считают, что у лайнера воспламенился двигатель. Эту версию подтверждает видео первых секунд крушения украинского «Боинга» в Тегеране [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Видео первых секунд крушения украинского "Боинга" в Тегеране говорит о том, что пассажирский самолет загорелся еще в воздухе, всего через несколько минут после вылета из аэропорта.

На кадрах видно яркую желтоватую точку на фоне темного неба. Она с огромной скоростью несется к земле и в момент столкновения горизонт озаряет огромной вспышкой.

Первое видео с места крушения украинского пассажирского Боинга Тегеран-Киев.В Иране рухнул украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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