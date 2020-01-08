Иран отказался отдавать США чёрные ящики разбившегося украинского Boeing
Иран не намерен отдавать Соединённым Штатам и компании Boeing для расшифровки черный ящик украинского Boeing 737-800, который потерпел катастрофу в Тегеране 8 января. Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Исламской республики Али Абедзаде
«Мы не передадим чёрные ящики производителю и американцам», - передаёт ее слова иранское информационное агентство Mehr
Абедзаде уточнил, что на данный момент неизвестно, в какую страну направят самописцы, но украинская сторона может присутствовать при расшифровке черных ящиков.
Напомним, утром в среду, 8 января, в Тегеране разбился украинский самолет на борту которого находилось 176 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору незалежной возбудить уголовное дело в связи с катастрофой и назвал приоритетом установление ответственных за произошедшие. МФУ намерена также создать специальную комиссия по расследованию причин аварии.
Спасатели работают на месте крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране.
ИСТОЧНИК KP.RU
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