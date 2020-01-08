В аэропорт Борисполь граждане приносят цветы в память о погибших в авиакатастрофе
В украинский аэропорт Борисполь родственники, друзья и просто неравнодушные граждане приносят цветы в память о погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января.
Напомним, украинский самолет Boeing 737 «Международных линий Украины» упал недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Всего 176 человек.
Как писал сайт kp.ru, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил о возможной проблеме со связью. По его словам, пилоты лайнера не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом из-за обрыва беспроводной связи.
Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал
Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с происшествием и назвал приоритетной задачей установление ответственных за катастрофу. Иран пока не принял решение о том, кому направит на расшифровку черный ящик, однако республика не передаст бортовые самописцы США и компании Boeing.
В аэропорту "Борисполь" несут цветы в память погибших.Родственники и просто неравнодушные в Борисполе несут цветы и игрушки в память погибших на рейсе Тегеран- Киев
ИСТОЧНИК KP.RU
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