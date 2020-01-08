8 Янв. 2020 2020-01-08T22:25:19+03:00

В аэропорт Борисполь граждане приносят цветы в память о погибших в авиакатастрофе Фото: REUTERS

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В украинский аэропорт Борисполь родственники, друзья и просто неравнодушные граждане приносят цветы в память о погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января.

Напомним, украинский самолет Boeing 737 «Международных линий Украины» упал недалеко от Международного аэропорта имени Имама Хомейни. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Всего 176 человек.

Как писал сайт kp.ru, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде сообщил о возможной проблеме со связью. По его словам, пилоты лайнера не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом из-за обрыва беспроводной связи.

Технический эксперт Юрий Антипов: Крушение «Боинга» напоминает теракт с нашим А321 над Синаем. Даже с горящим двигателем можно совершить посадку. А в Тегеране самолет просто падал 00:00 00:00

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокурору возбудить уголовное дело в связи с происшествием и назвал приоритетной задачей установление ответственных за катастрофу. Иран пока не принял решение о том, кому направит на расшифровку черный ящик, однако республика не передаст бортовые самописцы США и компании Boeing.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753614" frameborder="0"></iframe> В аэропорту "Борисполь" несут цветы в память погибших.Родственники и просто неравнодушные в Борисполе несут цветы и игрушки в память погибших на рейсе Тегеран- Киев

ИСТОЧНИК KP.RU