2020-01-09T00:23:51+03:00
В мире

Трамп попросил НАТО усилить влияние альянса на Ближнем Востоке

Президент США и генсек международной организации обсудили ситуацию в Иране и Ираке по телефону
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент США обсудил ситуацию в Иране и Ираке с генсеком НАТОПрезидент США обсудил ситуацию в Иране и Ираке с генсеком НАТОФото: REUTERS
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Президент США направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке для достижения стабильности в регионе. Ситуацию в Иране и Ираке Дональд Трамп обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по телефона. По окончании беседы американский лидер направил в альянс обращение.

- Президент (Дональд Трамп) обратился к генеральному секретарю с просьбой о более активном участии НАТО на Ближнем Востоке, - сказано в официальном заявлении НАТО.

Столтенберг согласился, что НАТО может помочь достичь "региональной стабильности", а также совместно с США вести борьбу с международным терроризмом.

Ранее иранские военные нанесли удар по базе в Ираке, где расположены американские войска. В заявлении, сделанном 8 января, Трамп сообщил - пострадавших в результате атаки среди американцев нет. Он призвал Тегеран к миру, а в случае, если политика страны в отношении США не изменится, то Вашингтон введет новые экономические санкции.

Заявление Дональда Трампа в ответ на иранскую атаку баз США в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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