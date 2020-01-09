2020-01-09T01:43:07+03:00
В мире

Иран выпустил по американским военным базам в Ираке до 24 ракет

Ранее сообщали о 15 выпущенных баллистических ракетах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Часть ракет, выпущенных Ираном, не достигла целиЧасть ракет, выпущенных Ираном, не достигла целиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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При атаке Ирана на военную базу США в Ираке выпущено от 20 до 24 баллистических ракет. Как сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источник в Минобороны США, несколько из ракет не достигли своей цели. Никто из американских граждан не пострадал – подтвердил 8 января президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщали, что число выпущенных ракет, не больше 15, из них четыре не достигли цели.

Как сообщили одновременно несколько источников из Минобороны США, все ракеты - малой дальности. 15 из этих ракет поразили авиабазу Аль-Асад, в результате чего повреждены некоторые сооружения.

Несколько ракет упали вблизи Эрбиля на севере Ирака и в окрестностях Таджи.

В Конгрессе США планируют проголосовать по резолюции об ограничении действий президента Трампа по отношению к Ирану. Документ рассмотрят в Сенате 9 января. Американский лидер 8 января обсудил ситуацию в Иране и Ираке с генсеком НАТО и попросил усилить влияние альянса на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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