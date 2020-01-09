2020-01-09T09:18:50+03:00
Политика

Иран заявил, что месть за генерала Сулеймани свершилась

Тегеран больше не будет нападать на США, если они, в свою очередь, поступят также
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Портрет генерала Касема СулейманиПортрет генерала Касема СулейманиФото: REUTERS
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Иран объявил о завершении мести за убийство генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Напомним, что в ночь на 8 января Тегеран выпустил более 20 ракет по военным базам США в Ираке. СМИ сообщали о десятках убитых, но сами американцы информацию не подтвердили.

"Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены", - сообщил иранский дипломат.

Он подчеркнул, что республика действовала в соответствии со статьей 51 Устава ООН - реализовала свое право на самооборону, и если Вашингтон не будет предпринимать иных военных действий, то и Тегеран поступит также.

"Если США все же решат предпринять военные действия, у Ирана не будет другого пути, кроме ответа", - цитирует ТАСС Тахта-Раванчи.

Сайт kp.ru писал, что Касем Сулеймани погиб в результате ракетного удара по кортежу в Багдаде. Жертвами стали также еще свыше десяти человек, включая иракского военачальника.

Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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