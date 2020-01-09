Boeing, летевший в Тель-Авив из Москвы, вернулся в Шереметьево
Самолёт Boeing-777, летевший из Москвы в Тель-Авив, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности в топливной системе. Посадка прошла благополучно в штатном режиме, пострадавших нет.
Ранее сайт kp.ru писал о самолёте Boeing-737, следовавшем из Москвы в Прагу, которому пришлось вернутьcя во Внуково из-за срабатывания датчиков пожарной сигнализации в багажном отсеке.
Подобный инцидент произошёл с самолётом, летевшим рейсом "Москва-Берлин". Boeing авиакомпании Utair вернулся во Внуково, развернувшись над территорией Литвы. На борту сработал датчик поломки в системе кондиционирования.
Также на сайте писали об Airbus компании Nord Wind. Он вылетел из Шереметьево в Симферополь, но во время набора высоты у него сработал датчик ограничения управления стойки шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
ИСТОЧНИК KP.RU