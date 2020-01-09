Онищенко оценил опасность необычной пневмонии в Китае

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:04:07+03:00

Депутат отметил, что ситуация может угрожать многим странам мира, в том числе России

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Геннадий Онищенко оценил сообщения из Китая, где зафиксирована вспышка необычной пневмонии. Местные эксперты уверяют, что причиной распространения болезни стал новый вид вируса, который пока не изучен медиками.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадий Онищенко уверен, что подобная ситуация опасна и Всемирной организации здравоохранения стоит более активно реагировать на подобные сообщения.

Он напомнил, что Россия тоже выделяет деньги на финансирование ВОЗ, но пока наша страна остается под угрозой из-за распространения нового вида заболевания. «Ситуация тревожная, и может затронуть нашу страну», цитирует слова депутат ФАН.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что медики установили причину вспышки заболеваний пневмонией в Китае. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в больницы попадают пациенты с неизвестной формой пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU