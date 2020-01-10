Пассажир разбившегося в Иране самолета чудом не попал на рейс, но потерял в авиакатастрофе жену

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:16:13+03:00

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Пассажир украинского Boeing 737, который разбился несколько дней назад в Тегеране, по счастливой случайности не попал на злополучный рейс. Житель Оттавы Мохсен Ахмадипур (Mohsen Ahmadipour) вместе с супругой Рожей Азадиан (Roja Azadian) гостил в Иране у родственников. По окончании каникул, пара планировала отправиться домой на самолете с пересадкой в Киеве. Однако, прибыв в аэропорт утром 8 января, Ахмадипур обнаружил, что его билет недействителен. Мужчине пришлось покупать новый билет на следующий рейс. Супруга же приняла решение лететь этим рейсом и ждать мужа уже дома, пишет Ottawacitizen.

Украинский лайнер вылетел в Киев в 6:15 утра, однако спустя несколько минут пропал с радаров. Судя по кадрам в сети, самолет загорелся еще в воздухе. На борту было 176 человек, все они погибли. Большая часть погибших – граждане Ирана и Канады.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что еще одному пассажиру удалось спастись, не попав на рейс. Международный обозреватель Адрей Бузаров прилетел на Ближний Восток для участия в конференции. Вернуться домой он собирался 8 января, однако сотрудники компании уговорили его полететь 9, так как билеты на четверг были дешевле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="304" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/753528" frameborder="0"></iframe> Крушение самолета в Тегеране: видео очевидцев.Источник: Iranian Students' News Agency (ISNA)

ИСТОЧНИК KP.RU