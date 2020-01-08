Счастливая случайность: украинец чудом избежал гибели при крушении самолета в Тегеране

Международный обозреватель Андрей Бузаров должен был оказаться на борту того самого самолета рейса Тегеран-Киев, который разбился близ иранского аэропорта утром 8 января, но счастливая случайность сохранила ему жизнь.

Аналитик прилетел на Ближний Восток для участия в конференции, а после собирался вернуться на родину. На прошлой неделе он посетил офис "Международных авиалиний Украины", чтобы купить билет и изначально хотел выбрать 8 января датой вылета, поскольку организаторы мероприятия оплатили отель лишь на этот срок. Однако сотрудники авиакомпании смогли переубедить клиента.

Билет на самолет до КиеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Они посоветовали ему улететь на день позже, поскольку билеты на четверг были дешевле, и в результате обозреватель сам оплатил лишний день в гостинице. Это спасло ему жизнь.

Утром 8 января украинский самолет рейса Тегеран-Киев разбился спустя всего пару минут после взлета. Boeing 737 загорелся в воздухе и на огромной скорости врезался в землю. Сайт kp.ru писал, что погибли все находившиеся на борту люди - всего 167 пассажиров и девять членов экипажа. Большая часть погибших - граждане Ирана и Канада.

"Ничего себе новость с утра. Хорошо что я несколько дней назад взял билет на рейс Тегеран-Киев на 9 число, а не на 8", - написал Бузаров у себя в Facebook.

Рейс Тегеран-Киев с вылетом 9 января отменилиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Он добавил, что рейс на четверг отменили, поскольку МАУ решила приостановить полеты над Тегераном. Вероятнее всего, аналитик останется в Иране еще на несколько дней, пока не решится вопрос с обратным рейсом.

Список погибших граждан Украины