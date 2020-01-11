2020-01-11T14:25:43+03:00
В мире

КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолет под Тегераном

В результате авиакатастрофы погибли 176 человек
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КСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолет под ТегераномКСИР взял на себя полную ответственность за сбитый украинский самолет под ТегераномФото: REUTERS
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Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за крушение украинского Boeing 737 под Тегераном.

Пассажирский лайнер был принят за "крылатую ракету" и сбит иранской системой ПВО 8 января. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

- Расследованием этого инцидента занимаются вышестоящие и судебные органы. Мы все берем на себя ответственность и принимаем любые решения властей. Какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему, - заявил Хаджизаде.

Напомним, что сайт kp.ru ранее писал о признании Ираном своей вины в авиакатастрофе. Власти Исламского государства подтвердили подозрение Канады, что самолет был сбит ракетой. Глава иранского МИД Джавад Зариф подчеркнул, что авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". В результате крушения пассажирского Boeing 737 погибли все, кто был на его борту. Это 176 человек. Самолет рухнул спустя несколько минут после взлета.

Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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