Жена принца Гарри Меган Маркл улетела в Канаду

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:52:14+03:00

Супругу принца уже назвали Йоко Оно для Виндзоров Фото: REUTERS

Она вернулась к сыну Арчи, принц Гарри остался в Великобритании

Изменить размер текста: A A

Герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела из Великобритании в Канаду, где находится под присмотром подруги и няни восьмимесячный сын Арчи. Принц Гарри остался в Королевстве, чтобы разрешить последствия кризиса, вызванные их решением покинуть королевскую семью, сообщает The Daily Mail.

Напомним, что принц Гарри и Герцогиня Сассекская приняли решение об отказе от полномочий и всех привилегий королевской семьи, включая содержание из государственного бюджета. Гарри и Меган хотят работать и быть «финансово независимыми», проживая в Канаде. Они намерены покинуть Великобританию, чтобы начать жизнь с "новой главы", а сына воспитывать «с благодарностью к королевской династии».

Позже в СМИ появилась информация о том, что 93-летняя королева Англии Елизавета II агентство восприняла шокирующее заявление пары «с болью и разочарованием».

The New York Post назвал скандал "Мэгзит", по аналогии с Брэкзитом, так как Меган стала причиной разделения королевской семьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU