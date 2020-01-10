Жена принца Гарри Меган Маркл улетела в Канаду
Герцогиня Сассекская Меган Маркл улетела из Великобритании в Канаду, где находится под присмотром подруги и няни восьмимесячный сын Арчи. Принц Гарри остался в Королевстве, чтобы разрешить последствия кризиса, вызванные их решением покинуть королевскую семью, сообщает The Daily Mail.
Напомним, что принц Гарри и Герцогиня Сассекская приняли решение об отказе от полномочий и всех привилегий королевской семьи, включая содержание из государственного бюджета. Гарри и Меган хотят работать и быть «финансово независимыми», проживая в Канаде. Они намерены покинуть Великобританию, чтобы начать жизнь с "новой главы", а сына воспитывать «с благодарностью к королевской династии».
Позже в СМИ появилась информация о том, что 93-летняя королева Англии Елизавета II агентство восприняла шокирующее заявление пары «с болью и разочарованием».
The New York Post назвал скандал "Мэгзит", по аналогии с Брэкзитом, так как Меган стала причиной разделения королевской семьи.
Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU