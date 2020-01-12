WSJ: США пригрозили Ираку лишить доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон пригрозил Ираку лишить доступа к правительственному банковскому счёту в США, на котором иракские власти хранят средства, полученные от продажи нефти в другие страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Багдаде.
По данным собеседников издания, в среду (8 января) представители госдепартамента предупредили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди, что если Багдад продолжит на выводе американских войск из страны, иракский счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка будет заблокирован.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января парламент Ирака принял решение расторгнуть соглашение с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» коалицией и выдворить из страны всех иностранных военных.
После этого глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Багдаду «очень серьезными» санкциями за «враждебность» по отношению к Вашингтону и заявил, что войска США не уйдут из Ирака, пока тот не заплатит за авиабазу, построенную американцами на территории ближневосточной страны.
ИСТОЧНИК KP.RU