Коалиция во главе с США объявила о выводе войск из Ирака

6 Янв. 2020 2020-01-06T23:42:33+03:00

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака Фото: REUTERS

Багдад ранее сообщил, что готовит механизм вывода иностранных военных из страны

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Возглавляемая Соединенными Штатами так называемая «антиигиловская» международная коалиция объявила о выводе своих войск из Ирака, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя коалиционного командования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией и вывод всех иностранных войск из страны. Депутаты приняли такое решение после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса. США выразили «разочарование» этим решением, заявив о «важности дальнейшего присутствия глобальной коалиции для борьбы с ИГ*».

Однако Багдад к увещеваниям Вашингтона не прислушался, и уже на следующий день объявил, что готовит механизм вывода иностранных войск с территории страны

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU