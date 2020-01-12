2020-01-12T07:54:27+03:00
Общество

Климатологи объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах

За последние 10 лет средняя температура выросла на 0,47 градуса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Температура в России стремительно повышаетсяТемпература в России стремительно повышаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Плюсовые температуры в декабре и проснувшиеся к новому году комары – все это следствие глобального потепления. Причем в России этот процесс, как оказалось, идет гораздо быстрее, чем в других странах. По данным Доклада Росгидромета средняя температура в России за последние 10 лет выросла на 0,47 градуса. При этом средняя температура всей планеты за тот же срок повысилась на 0,17 – 0,18. То есть в России потепление идет в 2,5 раза быстрее.

Как писал сайт kp.ru со ссылкой на климатологов, причиной такого явления стала Арктика, точнее география – 18 процентов страны находится в арктической зоне. Именно в полярных широтах теплеет быстрее всего.

По прогнозу климатологов температура в полярных широтах к концу века повысится на 13 градусов. Поэтому вопросы глобального потепления все чаще становятся главными темами встреч лидеров стран. Например, с 2015 года европейским странами принято "Парижское соглашение". Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса. В 2019 году президент США подтвердил, что Америка выходит из этого договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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