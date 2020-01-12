2020-01-12T09:15:02+03:00
Политика

«Американцы много раз нас разочаровывали»: В Ираке не исключают покупку российских комплексов С-400

Контракты пока не подписывали, но переговоры уже начались
Юлия САЛЬНИКОВА
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Посольство США в Ираке подверглось атакеПосольство США в Ираке подверглось атакеФото: REUTERS
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В комитете по безопасности и обороне иракского парламента признали, что власти страны могут закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Как сообщает The Wall Street Journal, пока стороны находятся на этапе переговоров, договоренностей для подписания контракта пока не достигнуто. О возможности покупки российских комплексов в Ираке заговорили после того, как появилась информация, что союзник Ирака, США, могут отказаться от поддержки Багдада.

- . Нам нужно получить эти ракеты, в особенности в свете того, что американцы много раз нас разочаровывали, поскольку не оказывали содействия в получении нужных вооружений, — сказал член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи.

Американцы не стали сообщать заранее властям Ирака, что собираются ликвидировать иранского генерала Сулеймани. О ракетном ударе в США рассказали партнерам за пару минут до самой атаки. Иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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