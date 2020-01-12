2020-01-12T16:03:38+03:00
Общество

Спасти маленьких кенгуру: С неба в Австралии посыпалась морковка небесная

Для помощи животным предпринимаются решительные меры - корм сбрасывают прямо с вертолетов [видео]
Ольга МАТЫС
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Маленькие валаби остались без еды после пожаров в Австралии и их спасают как могут. Фото: twitter.com/Matt_KeanMPМаленькие валаби остались без еды после пожаров в Австралии и их спасают как могут. Фото: twitter.com/Matt_KeanMP
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Милых австралийских валлаби, которые внешне похожи на маленьких кенгуру, не оставили в беде люди. Специально для них прямо с вертолетов сбрасывают корм прямо на землю - в те районы, что пострадали от пожаров. Министр энергетики и окружающей среды Австралии Мэтт Кин поделился в своем Твиттере поведал о том, как спасают животных.

- Операция "Скальный валлаби" - сотрудники службы национальных парков и дикой природы сбросили тысячи килограммов корма (в основном сладкий картофель и морковь) для наших колоний кистехвостых скалистых валлаби по всему Новому Южному Уэльсу, - написал министр и показал подписчикам Твиттера фотографию самого процесса.

Однако многие пользователи соцсети отнеслись к инициативе властей без особого энтузиазма. Некоторые усомнились, что кормить таким образом животных, оставшихся на выжженных землях без пропитания, вряд ли будут постоянно.

Овощи высыпают прямо из вертолета - ведь оставшимся на выжженых землях животным действительно нечего есть. Фото: witter.com/Matt_KeanMP

Овощи высыпают прямо из вертолета - ведь оставшимся на выжженых землях животным действительно нечего есть. Фото: witter.com/Matt_KeanMP

- Ну, это очень экономически затратное эффективное решение. Сколько месяцев вы намерены продолжать в том же духе? Или (и догадываюсь), что это одноразовая акция для фото? Если нет, пожалуйста, публикуйте фотографии каждую неделю, чтобы мы знали, - написал экоактивист в ответ на твит министра.

Пламенем уже охвачены семь из восьми австралийских штатов. Всей же экосистеме был нанесен огромный урон. Жители, волонтеры и спасатели как могут, пытаются помочь животным - но сил на всех не хватает. Погибли 25 человек, в том числе 4 пожарных. Уничтожено почти десять тысяч частных и административных строений. В целом же, скорбная статистика ужасает - в Австралии лесные пожары уничтожили миллиард животных.

Последствия лесных пожаров в Австралии сняли с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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