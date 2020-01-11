Четвертый месяц в аду, миллиард погибших животных: как горит Австралия

Зеленый континент после разрушительного сезона лесных пожаров может лишиться своего неофициального названия. Лесные пожары в уникальном регионе-рекордсмене по проживающим там эндемикам унесли жизни не только более двадцати человек, но и, по расчетам местных учёных, около миллиарда животных. Однако самое страшное в этом сезоне пожаров - уничтожение самой среды обитания для австралийских животных.

Так оказывают помощь раненым и оставшимся без родителей коалам в специальных клиниках, многие из которых, к слову, переполненыФото: REUTERS

В ветеринарных центрах установили даже подобия эвкалиптовых деревьев - чтобы коалы могли восстановиться в чуть более привычной средеФото: REUTERS

Коалы из-за их медлительности оказались почти совсем беззащитными во время пожаровФото: REUTERS

Этот кенгурёнок осиротел из-за пожара. Теперь маму ему заменяют сотрудники ветеринарных центровФото: REUTERS

- Большинство пожаров, все-таки, рукотворные, - прокомментировал обстановку в Австралии в эфире Радио "Комсомольская правда" эколог Алексей Ярошенко. - Да, много ходит разговоров о том, что много пожаров от молний, что даже сами пожары способствуют образованию грозовых облаков и возникновению молний. Но пока главной причиной является человек. И даже местные исследователи отмечали, что когда эта пожарная катастрофа начиналась, во многие дни не были зафиксированы ни грозы, ни молнии. К сожалению, человек главный виновник.

Если эвакуацию людей в Австралии провели достаточно успешно, то вот многие животные остались в опасных зонахФото: REUTERS

Австралийская природа считалась одной из самых богатых на эндемиков - животных, живущих только на определенной территории. Как эта ситуация поменяется после этого сезона пожаров - остаётся только гадатьФото: REUTERS

Несмотря на тяжелую обстановку, массовую эвакуацию жителей и почти пятидесятиградусную жару в зонах пожаров в Австралию едут волонтеры - спасать то, что осталось от экосистемы континента. Многие животные выходят к людям из лесов сами - будто понимая, что самим им просто не выжить.

В самых сложных регионах небо окрасилось в зловещий желтый цвет, напомнив некоторым фильм "Бегущий по лезвию-2049", только в кино так выглядел город после атомного взрываФото: REUTERS

Австралийские пожарные в некоторых регионах работают круглосуточно, едва урывая время на сонФото: REUTERS

Например, австралийка, вовремя заметившая коалу на автодороге, бросилась в огонь, чтобы спасти обезвоженного и обожженного зверька. А пожарный нашел под упавшим бревном осиротевшего кенгурёнка, сумел вытащить его и отправить в ветеринарную клинику.

В опасности не только дикие, но и домашние животные страны - что уж говорить о том, как пострадало сельское хозяйство АвстралииФото: REUTERS

Пожалуй, самый видный экоактивист Голливуда Леонардо Ди Каприо направил в Австралию три миллиона долларов. Помогать Австралии пытаются даже самыми странными способами. Инстаграм-модель взамен на доказательство перевода денег в австралийские благотворительные фонды взялась присылать свои обнаженные фотографии. И собрала таким образом уже 700 тысяч долларов.

Многие австралийцы лишились из-за пожаров всего - защитить жилые регионы от стихии не удалосьФото: REUTERS

По предварительным данным, чтобы хотя бы частично покрыть ущерб от пожаров, Австралии потребуется более 290 миллионов долларовФото: REUTERS

Многие уже выгоревшие территории всё ещё угрожают повторными пожарами - источники огня могут скрываться под обвалившимися деревьямиФото: REUTERS

Однако никто, включая экспертов, не может точно сказать, как остановить разбушевавшуюся стихию - сезон пожаров продолжается, температура не падает, а небольшие дожди и мобилизация трех тысяч резервистов всё равно не могут переломить ситуацию.

В Австралии много открытых территорий - по ним огонь перемещается быстрее всего и поражает леса с огромной скоростьюФото: REUTERS

А так полыхает южное побережье континентаФото: REUTERS

Так выглядят последствия разгула стихии с воздухаФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753867" frameborder="0"></iframe> Последствия лесных пожаров в Австралии.

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Австралийский пожарный вынес осиротевшего кенгурёнка из огня

«Сражался с лесным пожаром в Австралии! Увидел детеныша кенгуру, прячущегося под бревном! Я спас его, а потом мы отвезли его к ветеринарам.», - написал пожарный на своем канале (подробности)