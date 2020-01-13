Сотовые операторы начали повышать стоимость своих тарифов

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:09:42+03:00

Абонентов предупредили о подорожании услуг связи в конце прошлого года

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В понедельник, 13 января, крупнейшие российские операторы сотовой связи начали повышать стоимость своих тарифов. Абонентов предупредили о подорожании услуг в конце прошлого года. Так, «Мегафон» повысил стоимость архивных тарифов с 13 января, а «Билайн» увеличит цены с четверга – 16 января.

В компании «Мегафон» пояснили, что пересмотреть условия некоторых архивных тарифов им пришлось из-за увеличения потребления услуг связи абонентами. Причем представитель пресс-службы оператора отметил, что подорожание коснулось небольшого числа их клиентов с тарифами, которые уже нельзя приобрести.

В «Билайне» сообщили, что компания была вынуждена пойти на такие меры из-за новых законов и увеличения затрат на развитие инфраструктуры. Операторы МТС и Tele2 пока повышение тарифов не прокомментировали, передает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU