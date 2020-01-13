Лех Валенса: Польша должна признать - Освенцим освободила Красная армия

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:00:05+03:00

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Бывший президент Польши Лех Валенса осудил Варшаву за отказ приглашать российского главу Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

По мнению политика, власти республики должны публично признать, что созданный нацистами центр заключения был закрыт исключительно благодаря усилиям Красной армии.

"Если польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме, следовало ожидать, что (лидер Польше Анджей. — прим. ред.) Дуда не будет иметь права голоса в Израиле. В этой ситуации он не мог лететь туда", - сказал Валенса, возвращаясь к причине того, почему польский лидер отметил свой визит на Всемирный форум памяти Холокоста в Иерусалиме.

Он добавил, что если Варшава хочет наладить отношения с Москвой, то надо разговаривать с Путиным, а не переписывать историю. Сайт kp.ru сообщал, что парламент республики ранее уровнял Советский Союз с нацистской Германией, возложив на него часть ответственности за начало Второй мировой войны. Валенса же понимает, что сказанное не соответствует действительности.

"Такова историческая правда, и никто не изменит её. Если польское правительство хочет создать свое собственное историческое повествование, то это весьма несерьёзно", - сказал бывший президент в интервью Onet.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU