Вучич рассказал о доходах Сербии от транзита через "Турецкий поток"

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:28:19+03:00

Российский газ начнет поступать в республику, ориентировочно, до конца 2020 года

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Сербия будет получать 185 миллионов долларов ежегодно от транзита российского газа через "Турецкий поток". Об этом сообщил президент республики Александар Вучич.

Он подчеркнул, что для Белграда газопровод является стратегической вещью, которая будет способствовать индустриализации страны и привлечению инвесторов.

"Мы еще в декабре построили 403 км газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. "Турецкий поток" - это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет", - сказал Вучич в эфире канала Pink.

По словам президента, по новому газопроводу будет поступать преимущественно российский газ. Только через Сербию пройдет 13 млрд кубометров топлива, из них три миллиарда кубометров останется в стране, а остальное продолжит путь в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.

Вучич надеется, что Болгария завершит строительство своего участка трубопровода до конца мая-июня, чтобы уже в сентябре или до конца 2020 года можно было начать поставки газа в республику.

Сайт kp.ru писал, что при прокладке труб в Сербии было обнаружено множество артефактов, включая античное поселение и скелет 4-5 века нашей эры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753583" frameborder="0"></iframe> Повернули вентиль: «Турецкий поток» официально открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU