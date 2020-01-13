Медведев поручил выделить 22 млн рублей на закупку незарегистрированных в России препаратов для детей

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:50:52+03:00

Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей из резерва правительства на закупку препаратов для лечения детей Фото: REUTERS

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о выделении до 22 млн рублей из резерва правительства на закупку незарегистрированных на территории России препаратов для лечения детей.

Напомним, что президент России Владимир Путин в конце 2019 года подписал закон о взаимозаменяемости лекарств. Согласно поправке, правительство имеет право на закупку лекарств по решению врачебной комиссии, которые не зарегистрированы в России. Закон вступит в силу 1 марта.

Ранее сайт kp.ru писал об исследовании, результатами которого стало предложение бесплатно раздавать пациентам лекарства по рецепту. Экономисты выяснили, что поскольку пациенты не всегда могут позволить себе купить прописанные лекарства, отсутствие лечения приводит к осложнениям, и человек попадает в больницу, а государство тратит на такого больного уже гораздо больше денег, чем обошлась бы покупка препарата. Также бесплатные лекарства смогли бы сократить число вызовов «скорой» для госпитализации и по причине осложнений.

В интервью Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда" министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, о том, когда дети, страдающие эпилепсией, получат препарат "Фризиум" и о связанных с этим проблемах.

ИСТОЧНИК KP.RU