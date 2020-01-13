Улюкаев написал новогоднее стихотворение про винегрет в тюрьме

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:12:32+03:00

Алексея Улюкаева в 2017 году приговорили к восьми годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 130 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый за взятку, написал два стихотворения. Одно из них посвящено Новому году.

«Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме - винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое - больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит - не выкинуть слов из песен -

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу", - приводит стихотворение Улюкаева Агентство "Москва".

Агентство также опубликовало второе произведение экс-министра:

«От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку - волк

Если забыть про душу!»

Напомним, что в 2017 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 130 миллионов рублей за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Взятку Улюкаев получил за положительную оценку "Роснефти", которая повлияла на результаты сделки при покупке "Башнефти". Однако суд не стал лишать министра полученных ранее госнаград и звания заслуженного экономиста России.

В 2018 году Мосгорсуд подтвердил решение о тюремном сроке и штрафу экс-министру, но отменил запрет на работу в госорганах после освобождения.

Сам Улюкаев не признаёт своей вины и называет себя жертвой провокации.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева с должности министра из-за утраты доверия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/632383" frameborder="0"></iframe> Суд дал Улюкаеву 8 лет строгого режима.Бывшего федерального министра признали виновным в получении 2 миллионов долларов взятки и приговорили к 8 годам тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU