2020-01-12T14:46:24+03:00
В мире

Принц Уильям о решении Гарри «выйти из семьи»: «Я обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица»

Друг герцога рассказал о его реакции на заявления принца Гарри и его жены Меган Маркл
Юлия САЛЬНИКОВА
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Принц Гарри и Меган Маркл собрались покинут ВеликобританиюПринц Гарри и Меган Маркл собрались покинут ВеликобританиюФото: REUTERS
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Британский принц Уильям жалеет о решении брата Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от роли «старших королевских особ». Ранее герцог Гарри с супругой объявили о желании переехать из Великобритании в Канаду и начать зарабатывать самостоятельно. В СМИ писали, что свое заявление пара ни с кем из Букенгемского дворца не согласовывала, и их сообщение в инстаграм стало неожиданностью для всей семьи. Уильям, как сообщали британские издания, изначально «был в ярости» от этой новости.

Теперь друг герцога сообщает, что Уильям «опечален». Он признался, что был близок с брато.

- Я обнимал своего брата всю свою жизнь, и я больше не могу этого делать - мы отдельные лица», приводит слова герцога Sunday Times.

Уильям надеется, что «настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения», он хочет, чтобы семья «осталась командой».

Подруга Меган Маркл призналась, что считает герцогиню очень целеустремленной женщиной, которая от брака с Гарри хотела блеска и славы, но получила достаточно скучную рутинную работу. Многие считают, что именно Меган стала инициатором "выхода из семьи". Она уже успела заключить контракт с компанией Дисней. В окружении герцогини считают, что она поставила себе цель заработать немало денег на различного рода коммерческих соглашениях, это в прежнем статусе было запрещено уставом дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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