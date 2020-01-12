Принц Уильям о решении Гарри «выйти из семьи»: «Я обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица»
Британский принц Уильям жалеет о решении брата Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от роли «старших королевских особ». Ранее герцог Гарри с супругой объявили о желании переехать из Великобритании в Канаду и начать зарабатывать самостоятельно. В СМИ писали, что свое заявление пара ни с кем из Букенгемского дворца не согласовывала, и их сообщение в инстаграм стало неожиданностью для всей семьи. Уильям, как сообщали британские издания, изначально «был в ярости» от этой новости.
Теперь друг герцога сообщает, что Уильям «опечален». Он признался, что был близок с брато.
- Я обнимал своего брата всю свою жизнь, и я больше не могу этого делать - мы отдельные лица», приводит слова герцога Sunday Times.
Уильям надеется, что «настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения», он хочет, чтобы семья «осталась командой».
Подруга Меган Маркл призналась, что считает герцогиню очень целеустремленной женщиной, которая от брака с Гарри хотела блеска и славы, но получила достаточно скучную рутинную работу. Многие считают, что именно Меган стала инициатором "выхода из семьи". Она уже успела заключить контракт с компанией Дисней. В окружении герцогини считают, что она поставила себе цель заработать немало денег на различного рода коммерческих соглашениях, это в прежнем статусе было запрещено уставом дворца.
Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU