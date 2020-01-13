13 Янв. 2020 2020-01-13T16:57:14+03:00

«Дылда» не попала в список номинантов на премию «Оскар». Фото: кадр из фильма

В число претендентов не попал и мультфильм Бронзита «Он не может жить без космоса»

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Картина российского режиссера Кантемира Балагова не вошла в число номинантов на «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

В число номинантов на премию в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» также не попал мультфильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

Как писал сайт kp.ru, Фильм «Дылда», рассказывающий о двух девушек, которые вернулись в блокадный Ленинград и пробуют начать новую жизнь, вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар». Напомним, «Дылда», второй фильм 29-летнего российского режиссера, получил в Каннах приз за лучшую режиссуру.

Короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса» также ранее попал в «шорт-лист». История о матери и сыне поднимает серьезные темы о том, что значит для человека и его близких такое понятие как долг и предназначение.

Список претендентов на премию Американской академии киноискусств объявили в понедельник, 13 января.

ИСТОЧНИК KP.RU