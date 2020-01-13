По факту задержания Голунова возбуждено дело по статье о превышении полномочий

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:28:43+03:00

Адвокат журналиста подал в СК ходатайство о признании его подзащитного потерпевшим по делу

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По факту задержания журналиста интернет-проекта «Медуза» Ивана Голунова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ», - передает ТАСС слова адвоката Голунова.

Бадамшин рассказал, что подал в СК ходатайство о признании Голунова потерпевшим по делу.

Напомним, Голунова задержали в начале июня. Правоохранители заявили об обнаружении у журналиста пакета с наркотиками. Меньше чем через неделю уголовное дело было прекращено по причине «недоказанности его участия в совершении преступления». Как сообщал сайт kp.ru, в декабре корреспондент обратился в Федеральную службу безопасности России с заявлением о преступлении, связанным с применением в отношении него насилия и фальсификацией доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU