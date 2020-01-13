Лавров: Несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:05:36+03:00

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На переговорах в Москве несколько сторон ливийского конфликта подписали итоговый документ о режиме перемирия и условиях прекращения огня, но командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар попросил дополнительное время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут», - заключил глава российского МИД.

«Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились (...) гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут», – приводят РИА Новости слова итогового документа .

В договоре говорится о назначении членов военной комиссии в формате 5+5, как предусмотрено в комплексе мер Миссии ООН в Ливии (UNSMIL) для того, чтобы следить за выполнением режима перемирия и определять линии соприкосновения между конфликтующими сторонами.

Как писал сайт kp.ru, в ходе переговоров в Москве глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался от встречи с Хафтаром.

Напомним, сейчас в Ливии двоевластие: на востоке страны действует временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Хафтаром, а на западе страны - международно-признанное Правительство национального согласия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754503" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров: Хафтар попросил время до утра вторника для изучения соглашения о перемирии в Ливии.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Хафтар попросил время до утра вторника, для изучения соглашения о перемирии в Ливии

ИСТОЧНИК KP.RU