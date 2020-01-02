В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:53:36+03:00

Спикер парламента прибалтийской республики назвал действующим Тартуский мирный договор с РСФСР от 1920 года

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В Таллине в очередной раз подняли вопрос о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора, подписанного прибалтийской республикой и Советской Россией в 1920 году.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas) заявил, что документ до сих пор имеет силу и призвал следить за «агрессивными геополитическими планами» России.

«Этим договором Россия признала независимость Эстонии (...) была установлена граница между Эстонией и Россией (…) все государства признали Эстонию преемником Эстонской республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу», - заявил парламентарий.

Политик добавил, что Москва воплощает в жизнь «собственные агрессивные геополитические планы», поэтому, по его словам, Таллину необходимо уделить внимание обороноспособности республики и усилить присутствие НАТО.

Напомним, в ноябре прошлого года Пыллуаас заявил, что Россия должна «вернуть» Эстонии «аннексированные» территории.

Как писал kp.ru, эксперты считают, что территориальные претензии Таллина к Москве не имеют никаких оснований, поскольку договор юридически утратил свою силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU