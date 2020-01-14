2020-01-14T13:03:51+03:00
Политика

Иран подаст в Международный уголовный суд на США за убийство Сулеймани

Официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили обещает Трампу судебный процесс
Ольга МАТЫС
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Убийство Касема Сулеймани обострило и без того неспокойную обстановку на Ближнем ВостокеУбийство Касема Сулеймани обострило и без того неспокойную обстановку на Ближнем ВостокеФото: REUTERS
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14 января во время пресс-конференции официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили заявил о намерении Ирана подать иск против правительства Соединенных Штатов за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

- Мы намерены привлечь к ответственности в Международном уголовном суде американскую армию, правительство и Трампа по делу об убийстве Сулеймани, - сообщил журналистам Эсмаили.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что информацию о готовящемся иске в Международный уголовный суд в Гааге подтвердил и председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

Генерал КСИР Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате американских ракетных ударов в районе аэропорта Багдада. В ответ 8 января Тегеран запустил несколько баллистических ракет по американским авиабазам в Ираке.

Иран прощается с генералом Сулеймани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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