В Минтрансе обсудят вопрос перевозки животных в салоне самолетов с авиаперевозчиками

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:58:51+03:00

Каждая авиакомпания устанавливает свои требования для пассажиров с животными Фото: соцсети

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Российские авиакомпании и специалисты министерства транспорта обсудят вопрос перевозки животных в самолетах. Напомним, в стране нет единых норм, как и где должны перевозить питомцев, каждая компания вольна устанавливать свои правила.

О существовании проблемы заговорили в обществе в ноябре 2019 года. Пассажир отказался сдавать в багаж своего кота, который летел вместе с хозяином из Риги, а в салон животное не пустили из-за «лишнего веса». Владельцу кота Виктора пришлось покупать билет в бизнес-класс, н уже на другой рейс.

Заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Илья Белавинцев сообщил корреспондентам ТАСС, что этот вопрос будут обсуждать с представителями авиакомпаний. Встреча пройдет в ближайшие две недели.

Ранее в минтрансе отказались поддерживать идею общественников, которые выступали за введение единых норм по габаритам сумок-переносок, а также весу питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU