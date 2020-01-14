Главы МИД Германии, Франции и Великобритании поблагодарили Россию за сдерживание Ирана в рамках «ядерного договора»

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:32:03+03:00

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Министры иностранных дел Европы официально поблагодарили российских и китайских властей за участие в поддержании ядерного соглашения. Документ от имени глав МИД Германии, Франции и Великобритании опубликован на сайте немецкого ведомства. В совместном заявлении речь идет о сдерживании Ирана в рамках СВПД.

Напомним, после убийства генерала Сулеймани в Тегеране объявили о решении отказаться от последнего из ключевых практических ограничений договора. В Иране собрались обогащать уран в том объеме, какой власти страны посчитают необходимым.

В связи с действиями Ирана главы МИД будут обращаться в Объединенный совет, это предусмотрено в статье 36 ядерного соглашения с Ираном, -об этом также сказано в тексте заявления.

- Мы благодарим Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику, с которыми мы продолжаем тесно сотрудничать, за то, что они присоединились к нам в наших совместных усилиях по поддержанию ядерного соглашения с Ираном.

ИСТОЧНИК KP.RU