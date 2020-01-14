Журналиста Голунова признали потерпевшим

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:43:07+03:00

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Журналист Иван Голунов сообщил в соцсетях о том, что он признан потерпевшим по делу о превышении сотрудниками полиции своих должностных полномочий.

Действительно, в еще в начале декабря Следственный комитет России (СК России) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, которые в июне прошлого года задерживали Голунова. Об этом также в понедельник сообщил Голунов в соцсетях. При этом, если Голунов просил СК России возбудить статью связанную с "угрозой насилия", то следствие квалифицировало задержание журналиста еще жестче: дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ". "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает в качестве наказания 10 лет лишения свободы.

Следователь СК России прислал Голунову уведомление на допрос 20 января. Ранее потерпевший заявлял, что во время задержания он отказался самостоятельно идти, оказывал полицейским сопротивление по дороге в участок, и тогда ему "нанесли побои и необоснованно применили спецсредства".

Напомним, меньше чем через неделю уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью участия Голунова в преступлении. Специальное заявление об этом сделал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU