Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ
Глава счетной палаты заявил, что ведомство не прорабатывало данный вопрос, так как правительство не вносило конкретных предложений
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц для малоимущих.
- Если мы говорим о борьбе бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты - это субсидии по признаку доходности на душу в семье, - отметил Кудрин.
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ИСТОЧНИК KP.RU