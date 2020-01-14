Кудрин считает госсубсидии более эффективным инструментом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

14 Янв. 2020 2020-01-14T19:11:07+03:00

Глава счетной палаты заявил, что ведомство не прорабатывало данный вопрос, так как правительство не вносило конкретных предложений

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц для малоимущих.

- Если мы говорим о борьбе бедностью, то я бы сегодня видел более эффективные инструменты - это субсидии по признаку доходности на душу в семье, - отметил Кудрин.

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ИСТОЧНИК KP.RU