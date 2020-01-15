Демократы предоставят новые доказательства вины Трампа на заседании по импичменту

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:46:43+03:00

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Итоговые заседания по импичменту Трампа могут начаться уже 21 января. Демократы усилили свою позицию новыми доказательствами. Пока шли предварительные слушания по делу американского президента, которого обвиняют в превышении полномочий и давлении на президента Украины Владимира Зеленского, в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США вели расследование и искали новые доказательства.

Как сообщает CNN, 14 января демократы обнародовали новые доказательства того, что они планируют направить в Сенат в рамках своего дела. Среди доказательств – письма адвоката президента Руди Джулиани. Через своего помощника, Льва Парнаса, ныне арестованного, пытался договориться о личной встрече с Зеленским. Кроме того, команда американского адвоката стремилась установить связь с членами украинского правительства.

Среди документов, которые передадут в Сенат, письмо Джулиани Зеленскому, в котором американец признается, что «работает с ведома и согласия президента».

Джозеф Бонди, адвокат Парнаса, на выходных вручил персоналу разведывательного управления содержимое iPhone. Есть также сообщения, которые показывают связь Парнаса с помощниками Зеленского, разговор между ними шел о неком Б, что можно расшифровать либо как Байден, либо как название фирмы "Бурисма", а также о Мари Йованович, которая на тот момент была послом США в Украине. Американцы уже тогда хотели от нее избавиться.

ИСТОЧНИК KP.RU