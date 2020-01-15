Демократы предоставят новые доказательства вины Трампа на заседании по импичменту
Итоговые заседания по импичменту Трампа могут начаться уже 21 января. Демократы усилили свою позицию новыми доказательствами. Пока шли предварительные слушания по делу американского президента, которого обвиняют в превышении полномочий и давлении на президента Украины Владимира Зеленского, в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США вели расследование и искали новые доказательства.
Как сообщает CNN, 14 января демократы обнародовали новые доказательства того, что они планируют направить в Сенат в рамках своего дела. Среди доказательств – письма адвоката президента Руди Джулиани. Через своего помощника, Льва Парнаса, ныне арестованного, пытался договориться о личной встрече с Зеленским. Кроме того, команда американского адвоката стремилась установить связь с членами украинского правительства.
Среди документов, которые передадут в Сенат, письмо Джулиани Зеленскому, в котором американец признается, что «работает с ведома и согласия президента».
Джозеф Бонди, адвокат Парнаса, на выходных вручил персоналу разведывательного управления содержимое iPhone. Есть также сообщения, которые показывают связь Парнаса с помощниками Зеленского, разговор между ними шел о неком Б, что можно расшифровать либо как Байден, либо как название фирмы "Бурисма", а также о Мари Йованович, которая на тот момент была послом США в Украине. Американцы уже тогда хотели от нее избавиться.
ИСТОЧНИК KP.RU