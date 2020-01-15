Австралия выделит 40 миллионов бюджетных средств на помощь пострадавшим от пожаров

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:38:22+03:00

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15 января стало известно о выделении дополнительных бюджетных средств из казны Австралии для поддержки пострадавших от продолжающихся лесных пожаров регионов. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что общая сумма финансовой помощи составит 58 миллионов австралийских долларов (40 миллионов долларов США).

- Я знаю, что многим австралийцам сейчас тяжело. Они видели, как их дома и средства к существованию погибают в разрушительном пожаре, - заявил премьер-министр, - Мы надеемся, что эта дополнительная поддержка поможет десяткам тысяч людей, пострадавших от лесных пожаров, пережить ближайшие дни и недели.

Около 30 миллионов долларов США будут направлены дополнительно для адресной помощи - при необходимости из этих денег будут выдаваться средства на покупку одежды, бензина, товаров первой необходимости, оплату коммунальных услуг.

Кроме того, в рамках пакета помощи австралийское правительство намерено выделить единоразовую выплату - по 400 долларов на каждого ребенка в возрасте до 16 лет для 20 тысяч семей с детьми, живущих на территории, охваченной пожарами.

Напомним, что Австралия продолжает сражаться с лесными пожарами, уничтожившими, по подсчетам ученых, около миллиарда животных на миллионах гектаров земли. На данный момент известно о 25 погибших. Ранее kp.ru рассказывал о необычном способе сбора пожертвований - инстаграм-модель за доказательства перевода денег в австралийские благотворительные фонды продаёт свои обнаженные снимки. Таким образом она успела собрать более 700 тысяч долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754230" frameborder="0"></iframe> Последствия лесных пожаров в Австралии сняли с воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU