2020-01-07T14:25:39+03:00
В мире

"К черту всё, спасите коал": Модель продает обнаженные снимки, чтобы помочь бороться с пожарами в Австралии

Американка Кейлен Уорд собрала более 700 тысяч долларов всего за три дня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Популярная модель Кейлен Уорд встала грудью на защиту австралийских лесов. Фото: https://twitter.com/lilearthangelkПопулярная модель Кейлен Уорд встала грудью на защиту австралийских лесов. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk
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Популярная модель Кейлен Уорд встала грудью на защиту австралийских лесов. Американка стала отсылать свои обнаженные фотографии людям, которые жертвуют деньги на борьбу с пожарами на материковом государстве, и всего за три дня собрала свыше 700 тысяч долларов.

"Я отправлю обнаженное фото каждому, кто пожертвует минимум десять долларов любому из фондов, собирающих деньги на борьбу с лесными пожарами в Австралии", - написала девушка у себя в Twitter 4 января.

Девушка продала свои обнаженные фото подписчикам и пожертвовала 700 тысяч долларов в австралийские благотворительные фонды. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk

Девушка продала свои обнаженные фото подписчикам и пожертвовала 700 тысяч долларов в австралийские благотворительные фонды. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk

Кейлен Уорд решила раздеться ради спасения природы. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk

Кейлен Уорд решила раздеться ради спасения природы. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk

Желающих помочь погибающим в огне животным и получить эротические снимки оказалось очень много. Уорд даже не рассчитывала собрать такую сумму, но теперь не собирается останавливаться, даже несмотря на то, что ее аккаунт в Instagram заблокировали.

Американка стала отсылать свои обнаженные фотографии людям, которые жертвуют деньги на борьбу с пожарами в Австралии. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk

Американка стала отсылать свои обнаженные фотографии людям, которые жертвуют деньги на борьбу с пожарами в Австралии. Фото: https://twitter.com/lilearthangelk

Желающих помочь погибающим в огне животным и получить эротические снимки оказалось очень много. https://twitter.com/lilearthangelk

Желающих помочь погибающим в огне животным и получить эротические снимки оказалось очень много. https://twitter.com/lilearthangelk

"Мою страничку заблокировали, моя семья отреклась от меня, а парень, который мне нравится, не хочет говорить со мной из-за этого твита. Но к черту всё, спасите коал", - прокомментировала ситуацию модель.

Пожарный спасает коалу в национальном парке Австралии. Фото: REUTERS

Пожарный спасает коалу в национальном парке Австралии.Фото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что страшные пожары полыхают в Австралии уже несколько месяцев. Огромные клубы дыма хорошо видны из космоса, а в интернете "гуляют" десятки ужасающих фотографий с погибшими и пострадавшими от огня кенгуру, квоками и другим уникальными существами.

Остановить распространение пламени пока не удается. Редкие дожди дают лишь временную передышку.

Волонтеры приходят на помощь животным, страдающим от пожаров. Фото: REUTERS

Волонтеры приходят на помощь животным, страдающим от пожаров.Фото: REUTERS

В Австралии бушуют лесные пожары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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