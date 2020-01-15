2020-01-15T12:25:55+03:00
Общество

Путин: судьба России зависит от того, сколько нас будет

Российский лидер начал послание Федеральному собранию с проблемы демографии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российский лидер начал послание Федеральному собранию с проблемы демографииРоссийский лидер начал послание Федеральному собранию с проблемы демографииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Судьба России зависит от того, сколько нас будет. Именно с вопроса демографии президент России Владимир Путин решил начать свое послание Федеральному собранию.

Российский лидер отметил, что государство смогло выйти на естественный прирост населения и в российских школах увеличилось количество детей. Однако сейчас страна вступила в «очень сложный демографический период» и в связи с этим число рождений вновь падает.

Путин обратил снимание на ключевой демографический показатель суммарный коэффициент рождаемости, который составляет 0,5, что «очень мало для нашей страны, хоть и нормально для других европейских стран. Он поставил задачу, что бы этот показатель был больше и в 2024 году составил 2024 коэффициент -1,7.

Напомним, в ранее российский лидер заявил, что для решения проблем с демографией необходимо оказание помощи семьям, что является общей задачей как для государства, так и для гражданского общества.

https://www.kp.ru/daily/27078/4149697/

ИСТОЧНИК KP.RU

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